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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о предложениях: «С руководителями клубов РПЛ не договаривались. Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко ищут»

На днях бывший тренер сборной России возглавил сборную Казахстана.  – Кто‑нибудь интересовался из клубов РПЛ? – Я почти всех руководителей клубов знаю.

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