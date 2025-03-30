Планы Трампа и Путина ждет проверка Европой – там не хотят отменять антироссийские санкции

Politico считает, что готовящуюся сделку Трампа с Путиным ждет проверка европейской реальностью. «Когда европейские лидеры соберутся снова, они будут знать, что должны найти способ сохранить свои лучшие козыри в борьбе с Россией — даже если американцы, возможно, собираются их отобрать», – говорится в материале.