Во Франции за июль ограбили сразу три музея с ценными экспонатами

Во Франции за июль произошла серия дерзких ограблений музеев. По данным газеты Parisien, преступники совершили налеты на три культурных учреждения, расположенных в департаментах Тарн, Кот-д’Ор и Нижний Рейн, похитив ювелирные изделия и другие ценные экспонаты.