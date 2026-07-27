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Аргументы и Факты

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Во Франции за июль ограбили сразу три музея с ценными экспонатами

Во Франции за июль ограбили сразу три музея с ценными экспонатами

Во Франции за июль произошла серия дерзких ограблений музеев. По данным газеты Parisien, преступники совершили налеты на три культурных учреждения, расположенных в департаментах Тарн, Кот-д’Ор и Нижний Рейн, похитив ювелирные изделия и другие ценные экспонаты.

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