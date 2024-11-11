SuperJob: россияне в среднем выделяют родителям 14 тысяч рублей

Большинство граждан помогают им материально Большинство россиян уверены, что родителям необходимо стараться помогать деньгами: на такую поддержку жители России выделяют в среднем 14 тысяч рублей в месяц, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса SuperJob.
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