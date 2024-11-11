В сотрудничестве с Ватиканом и Iconem компания Microsoft создала цифровую копию собора Святого Петра с использованием передовых методов фотограмметрии, что позволяет получить беспрецедентный доступ к его искусству и архитектуре.
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