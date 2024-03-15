Утро не задалось у водителя молоковоза. 😱😱😱 Водители сообщают о #ДТП на ул Крестьянской. Соблюдайте дистанцию, товарищи!.
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Утро не задалось у водителя молоковоза. 😱😱😱 Водители сообщают о #ДТП на ул Крестьянской. Соблюдайте дистанцию, товарищи!.