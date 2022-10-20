Роналду ушел с «Олд Траффорд» до окончания матча с «Тоттенхэмом». Он даже не зашел в раздевалку «МЮ»

Криштиану Роналду покинул стадион до окончания матча «Ман Юнайтед» с «Тоттенхэмом». Как сообщает The Athletic, форвард «Манчестер Юнайтед» не только демонстративно ушел в подтрибунку на 90-й минуте игры 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0), но и покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.