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Роналду ушел с «Олд Траффорд» до окончания матча с «Тоттенхэмом». Он даже не зашел в раздевалку «МЮ»

Криштиану Роналду покинул стадион до окончания матча «Ман Юнайтед» с «Тоттенхэмом». Как сообщает The Athletic, форвард «Манчестер Юнайтед» не только демонстративно ушел в подтрибунку на 90-й минуте игры 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0), но и покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

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