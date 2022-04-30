Военное обозрение

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Представители ООН и Красного Креста прибыли в окрестности Мариуполя для эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали»

Представители ООН и Красного Креста прибыли в окрестности Мариуполя для эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали»

Очередную попытку эвакуировать мирных жителей, находящихся вместе с националистами из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация*) в подземных убежищах комбината «Азовсталь», собираются сегодня предпринять Красный Крест и ООН.

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