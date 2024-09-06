Юрий Кот Фото Царьград Кто-то периодически пишет, что релоканты скорбят в изгнании, последний кусок доедают, надо, мол, их простить и дать шанс.
Русские сами виноваты: релоканты продолжают поддерживать ВСУ
Комментарии
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людмила михайлик
Врагов много и внутри и снаружи,надо справляться
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6 час.
vnesterov1960 Нестеров
По-моему, хватит пиарить предателей национальных интересов нашего народа и страны. Их мнение подавляющему большинству народа уже не интересно.
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5 час.
ИР
Игорь Рябин
Да что вы свою Чулпан Хаматову то аысовыааете? Да сдохни она никто и не вздрогнет, кроме вас. Задрали уже. Отовсюду выперли суку гнилую, только вы ещё что то воете.
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1 час.
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