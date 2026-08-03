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Пятый канал

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«Совесть есть?» — глава Башкирии потребовал передать на СВО автомобили мэрии Уфы

«Совесть есть?» — глава Башкирии потребовал передать на СВО автомобили мэрии Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил изъять у администрации Уфы автомобили, которые, предположительно, использовались для перевозки судей Верховного суда республики, и передать их фонду «Защитники Отечества».

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