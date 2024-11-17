Адлерский район: работы по благоустройству продолжаются В Адлерском районе активно проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры и поддержанию чистоты.
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Адлерский район: работы по благоустройству продолжаются В Адлерском районе активно проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры и поддержанию чистоты.