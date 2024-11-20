MicroStrategy вошла в топ-100 крупнейших публичных компаний США по рыночной капитализации

MicroStrategy вошла в топ-100 крупнейших публичных компаний США по рыночной капитализацииКомпания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy, биткоин-активы которой оцениваются в более $30 млрд, вошла в сотню крупнейших публичных компаний США по рыночной капитализации.