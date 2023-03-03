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Журналист Блюменталь назвал «списком смерти» украинский «Миротворец», куда попал побывавший в Крыму репортер NBC Симмонс

Журналист Блюменталь назвал «списком смерти» украинский «Миротворец», куда попал побывавший в Крыму репортер NBC Симмонс

Американский журналист, автор интернет-ресурса Gray Zone Макс Блюменталь назвал «списком смерти» украинский экстремистский сайт «Миротворец», куда попал побывавший в Крыму репортер телевизионного канала NBC Кир Симмонс.

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