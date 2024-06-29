Аршавин назвал сборную Сербии главным разочарованием Евро-2024

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин в эфире "Матч ТВ" признался, что считает сборную Сербии главным разочарованием завершившегося группового этапа чемпионата Европы - 2024.
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