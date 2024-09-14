МИД Украины поддержал идею Польши не платить пособия украинским беженцам

Инициативу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о прекращении выплат пособий украинским беженцам в ЕС, чтобы побудить их идти воевать за киевский режим, поддержал глава МИД Украины Андрей Сибига 14 сентября, сообщает Reuters.
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