Внимание! С 10 февраля за ванну будут начислять по нормативу — ждите гостей и готовьтесь к штрафам!

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Не обходимо строго регламентировать кто сколько раз посещает туалет, объем сливного бачка и тд. Каждому выдать электронную карточку для пропуска в туалет и вообще работы не початый край.
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