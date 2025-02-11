Внимание! С 10 февраля за ванну будут начислять по нормативу — ждите гостей и готовьтесь к штрафам! Ирэн ОрлонскаяНедавно было принято решение, позволяющее управляющим компаниям осуществлять проверку длины ванн в жилых помещениях, принадлежащих собственникам, а также в неприватизированных квартирах.
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