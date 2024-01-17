Хуситы нанесли ракетный удар по судну США в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало второе американское судно Genco Picardy в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
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