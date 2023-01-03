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Леброн исполнил реверс-данк с навесной передачи

Леброн исполнил реверс-данк с навесной передачи

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил шикарный реверс-данк в матче против «Шарлотт» (121:115). 38-летний баскетболист убежал в быстрый отрыв и забил сверху после навесной передачи от Денниса Шредера.

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