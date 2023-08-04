Сегодня отключат газ в Советском районе Астрахани и поселениях южного района регионе

В облцентре – в аварийном порядке, в сельской местности – из-за плановых работ. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в рамках подготовки распределительных сетях газоснабжения к осенне-зимнему периоду эксплуатации филиал АО «Газпром газораспределение» планирует 4 августа проведение плановых ремонтных работ с прекращением подачи газа потребителям: с 09:00 до 19:00 – в селах Парыгино, Чапаево и Нижнекалиновский Камызякского района; с 09:00 до 20:00 – в селе Каралат Камызякского района.