В Екатеринбурге пройдет Всероссийский конкурс дизайнеров и брендов

Екатеринбург стал местом проведения Всероссийского конкурса дизайнеров и брендов. Согласно информации, которую предоставил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, этот конкурс является важной составляющей проекта UF Lab.
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