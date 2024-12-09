В Приморском крае полицейские пресекли незаконный оборот морепродуктов

«В Приморском крае полицейские в рамках операции «Путина» пресекли незаконный оборот морепродуктов.Так, оперативники ОЭБиПК УМВД России по г.
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