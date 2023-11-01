Байден отклонит законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если в нем не будет упоминания Украины, говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома, опубликованном 31 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии