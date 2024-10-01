Самый большой радиотелескоп в мире станет еще больше

Сферический телескоп с 500-метровой апертурой (FAST) / © NAO / FAST Вокруг основного комплекса возведут 24 новых радиотелескопа, при этом весь комплекс антенн будет работать синхронно, что позволит в 30 раз повысить разрешение базового FAST.
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