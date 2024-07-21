Минобороны РФ сообщило о приближающихся к границе России двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США

В воздух были подняты российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, российскими ПВО была обнаружена над акваторией Баренцева моря приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель.