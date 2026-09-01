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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калеб Уилсон: «Рад, что не бросал трехочковые в университете. Ведь иначе я бы не оказался в «Чикаго»

Новичок « Чикаго » Калеб Уилсон нашел положительную сторону в том, что он не полагался на броски из-за дуги, играя за команду университета Северной Каролины.

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