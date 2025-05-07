Российский Красный Крест поздравили законопроектом

Закон о Российском Красном Кресте, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, позволит сделать взаимодействие организации с государственными органами более понятным и системным как на федеральном, так и региональном и местном уровнях.
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