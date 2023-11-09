Новые монументы военной техники появятся в Пензенской области

На улицах Кузнецка, Неверкинского и Бековского районов установят монументы военной техники. Это было объявлено на совещании, которое прошло в региональном правительстве под председательством Николая Симонова.
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