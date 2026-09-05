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ИА Регнум

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Ученый Язев оценил вероятность магнитных бурь из-за активности на Солнце

Ученый Язев оценил вероятность магнитных бурь из-за активности на Солнце

Мощные вспышки на обратной стороне Солнца пока не угрожают Земле, активная область выйдет на линию с нашей планетой около 12 сентября.

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