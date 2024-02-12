Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что к Овечкину возвращается уверенность

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери, говоря о том, что российский нападающий и капитан "столичных" Александр Овечкин забивает в пяти последних играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что хоккеист стал больше двигаться, а в его движениях появилось немного больше припрыжек.