Певица Диана Гурцкая опубликовала редкое фото с сыном

После трагической утраты мужа Петра Кучеренко, который скончался в полёте из Латинской Америки год назад, певица Диана Гурцкая стала значительно реже общаться с публикой и делиться личными моментами в социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии