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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» принимает «Ростов» в первом домашнем матче РПЛ. Приходите поддержать сине-бело-голубых!

«Зенит» принимает «Ростов» в первом домашнем матче РПЛ. Приходите поддержать сине-бело-голубых!

В 3 туре Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч пройдет в субботу, 3 августа, в 17:30 на стадионе «Газпром Арена».

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