Политика как он...
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Политика как она есть

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"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.

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Комментарии
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Серж Южанин
Пожелание ВСЕМ чебурекам!!!
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16 час.
Серж Южанин
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16 час.
Tania Еременко
Скатертью им дорога, да побыстрее! Столько десятков миллионов бандитов завезли... Наказать тех, кто это сделал!
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14 час.

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