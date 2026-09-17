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Царьград

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Евросоюз предложил Китаю сократить долю гибридов на рынке ЕС

Евросоюз предложил Китаю сократить долю гибридов на рынке ЕС

Евросоюз призвал Китай добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на рынок ЕС до 15%, чтобы избежать торговой войны.

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