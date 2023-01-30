Джиган пытается получить паспорт Израиля

Джиган планирует вскоре получить израильское гражданство, сообщает телеграм-канал Mash. На распространенных им снимках запечатлен рэпер в Министерстве алии и интеграции, которое отвечает за реализацию госполитики Израиля в области иммиграции.
Джиган планирует вскоре получить израильское гражданство, сообщает телеграм-канал Mash. На распространенных им снимках запечатлен рэпер в Министерстве алии и интеграции, которое отвечает за реализацию госполитики Израиля в области иммиграции.
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