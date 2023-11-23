Премьера в Новом Театре позволит зрителям проникнуть на творческую кухню поэтессы Ватутиной

Поэтесса станет главной актрисой и главным героем спектакля о самой себе.фото: newtheatre.ru/mariya_vatutina--> В следующий вторник, 28 ноября, на сцене Нового Театра под руководством Эдуарда Боякова состоится премьера спектакля «Мария Ватутина.