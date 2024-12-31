Никола Йокич преодолел отметку в 15 тысяч очков за карьеру в регулярных сезонах НБА

Это достижение покорилось сербскому центровому «Денвера» в 703-м матче. Йокич проводит 10-й сезон в лиге, набирая 30,8 очка за матч в среднем с точностью в 57,1% с игры, 50% из-за дуги и 79,3% со штрафной линии.