Конгрессмены требуют разрешить Украине нанести удар по России с помощью американского оружия

Группа американских конгрессменов обратилась к министру обороны Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать оружие, поставляемое Соединенными Штатами, для нанесения ударов по стратегическим объектам в России.
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