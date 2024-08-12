Замглавы «Ростеха» Артяков: «ноу-хау» среди трофейной техники НАТО нет

«Ноу-хау» среди доступной трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума «Армия-2024».