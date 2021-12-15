С 20 декабря в Кирове начнут работать ёлочные базары

Ель или сосну можно будет купить в 10 местахТак, приобрести деревце для украшения дома к Новому году можно будет по следующим адресам: В районе дома № 149 по улице Московской; Возле дома № 38 по Октябрьскому проспекту; У дома № 31 по Октябрьскому проспекту; В сквере у ОАО ВМП "Авитек"; У дома № 3 по улице Лепсе; В районе дома № 15 по улице Кольцова; На площади возле филармонии;В районе дома № 5 по улице Баумана;На перекрёстке улиц Горького и Калинина;В сквере "Дружба" (напротив одноимённого кинотеатра).