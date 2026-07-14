Двое детей от разных браков и новая семья в 28 лет: как сейчас живет олимпийская чемпионка Юлия Липницкая

Имя фигуристки Юлии Липницкой навсегда вошло в историю спорта после ее триумфального выступления на Олимпиаде в Сочи, где 15-летняя спортсменка в красном платье покорила мир под музыку из кинофильма «Список Шиндлера».
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