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Двое детей от разных браков и новая семья в 28 лет: как сейчас живет олимпийская чемпионка Юлия Липницкая

Двое детей от разных браков и новая семья в 28 лет: как сейчас живет олимпийская чемпионка Юлия Липницкая

Имя фигуристки Юлии Липницкой навсегда вошло в историю спорта после ее триумфального выступления на Олимпиаде в Сочи, где 15-летняя спортсменка в красном платье покорила мир под музыку из кинофильма «Список Шиндлера».

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