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Недолго фраер танцевал

Недолго фраер танцевал

ХОТЬ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА Отменён вердикт Апелляционного суда Гааги о взыскании с России более $50 млрд акционерам ЮКОСа.

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Владимир Соловьев
Ходорковского при его освобождении из колонии забрали немецкие дипломаты, спрятали у себя и тайно переправили через границу. Вот так Германия будет русофобить руками Ходорковского. Кстати, они с Кириенко "косомолили" в одно время. После освобождения Ходорковский поселился с семьёй в Швейцарии, где получил вид на жительство. В Женеве на его имя зарегистрировано несколько компаний. «Forbes» оценивает его состояние в 600 млн долларов. По данным на 2016 год, постоянно живёт в Лондоне..
Alex Imen
К сожалению, он ещё долго будет танцевать. Зря отпустили убийцу.
Владимир Морж
С Юкосом всё ещё долго будут мурыжить. Надо что-то вообще делать с гаагскими "правоведами"

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