Недолго фраер танцевал

Любопытно, однакоПолитикаНедолго фраер танцевал ХОТЬ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА Отменён вердикт Апелляционного суда Гааги о взыскании с России более $50 млрд акционерам ЮКОСа.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевХодорковского при его освобождении из колонии забрали немецкие дипломаты, спрятали у себя и тайно переправили через границу. Вот так Германия будет русофобить руками Ходорковского. Кстати, они с Кириенко "косомолили" в одно время. После освобождения Ходорковский поселился с семьёй в Швейцарии, где получил вид на жительство. В Женеве на его имя зарегистрировано несколько компаний. «Forbes» оценивает его состояние в 600 млн долларов. По данным на 2016 год, постоянно живёт в Лондоне..AIAlex ImenК сожалению, он ещё долго будет танцевать. Зря отпустили убийцу.Владимир МоржС Юкосом всё ещё долго будут мурыжить. Надо что-то вообще делать с гаагскими "правоведами"Комментировать
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