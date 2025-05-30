Проект по борьбе с кибермошенниками запустят в России с 4 июня: как он будет работать

С 4 июня 2025 года в России заработает пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Он предполагает оперативное взаимодействие и обмен информацией между банками, операторами связи и государственными органами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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