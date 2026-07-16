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Российские учёные научились отличать туберкулёз от похожего незаразного заболевания

Российские учёные научились отличать туберкулёз от похожего незаразного заболевания

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из НМИЦ имени Алмазова запатентовали метод, позволяющий с высокой точностью различать туберкулёз и саркоидоз по обычному анализу венозной крови.

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