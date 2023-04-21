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Для хорошего урожая сладких ягод ухаживайте за кустами малины и не совершайте ошибок, чтобы порадовать себя и близких ароматными ягодами

Для хорошего урожая сладких ягод ухаживайте за кустами малины и не совершайте ошибок, чтобы порадовать себя и близких ароматными ягодами

﻿﻿Сладкая малина созревает в середине лета, когда с неба ярко светит солнце, а дни длинные и теплые. Ароматные ягоды так и просятся в рот.

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