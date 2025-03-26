Ждём в iPhone и Mac? Глава Apple назвал DeepSeek «превосходным»

Генеральный директор Apple Тим Кук похвалил модели искусственного интеллекта, разработанные китайским стартапом DeepSeek, по мере того, как компания приближается к запуску Apple Intelligence на материковой части Китая, ожидая одобрения регулирующих органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии