Спецслужбы Украины пытались завладеть данными о Российской армии под видом RAND

Спецслужбы Украины пытаются завладеть данными о Российской армии под видом сотрудников американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).
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