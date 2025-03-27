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Спецслужбы Украины пытались завладеть данными о Российской армии под видом RAND

Спецслужбы Украины пытались завладеть данными о Российской армии под видом RAND

Спецслужбы Украины пытаются завладеть данными о Российской армии под видом сотрудников американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).

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