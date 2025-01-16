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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Уровень КХЛ поднимается – перепалки в интернете, напряжение. Мы понимаем – назревает многополярная встреча союза сильных. Нам нужно сплотиться»

«Мы видим много перепалок в интернете, напряжение возрастает, а уровень КХЛ поднимается. Сейчас любой может обыграть любого, конкуренция очень высокая.

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