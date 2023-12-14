Эмоциональные качели и внезапный кризис: любовный гороскоп для Весов на 2024 год

Знак зодиака Весы всегда отличался миролюбивым характером и осторожностью в принятии решение. Нередко эта нерешительность и медлительность играет на руку рожденным под покровительством воздушной стихии, однако в 2024-м яркая черта может серьезно подпортить жизнь, принеся лишь беды и трудности.
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