Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    А что остаётся говорить этому наркоману, только врать своему народу о победах. Мыслящие люди понимают, что Россию не ...«Мы это ощущаем»:...
  • Mikhail Stepanov
    Жидобандеровец может ощутить только петлю на шее, причем в ближайшее время!«Мы это ощущаем»:...
  • Mikhail Stepanov
    Надо их конкретно поголовно уничтожать, а не давать пустые обещания!Россия объявляет ...

Морской спецназ ВС РФ совершил дерзкий рейд на вышки с оборудованием ВСУ в Черном море

Морской спецназ ВС РФ совершил дерзкий рейд на вышки с оборудованием ВСУ в Черном море

Отряд морского спецназа из состава 88-й разведывательно-штурмовой бригады «Эспаньола» ВС РФ (входит в «Добровольческий корпус» Минобороны России) совершил дерзкий рейд в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря в интересах защиты полуострова Крым от действий киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Якобюк
Ребята, просто красавцы. Пусть смерть минует вас
Ответить
12 час.
ИГ
Ирина Галивец
Храни вас Бог, ребятки!
Ответить
5 час.
наверх