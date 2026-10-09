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Нижегородская правда

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Военнослужащий отряда «Барс-НН» погиб в ходе отражения атаки БПЛА

Военнослужащий отряда «Барс-НН» погиб в ходе отражения атаки БПЛА

Минувшей ночью во время отражения атаки беспилотников над Нижегородской областью погиб военнослужащий отряда «Барс-НН».

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